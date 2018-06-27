Новый законопроект председателя Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Нины Южаниной относительно растаможивания машин на еврономерах не сможет получить необходимую поддержку между депутатов.

Такое мнение в эфире высказал народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, передает

По его словам, в Раде понимают, что этот закон приведет к падению достатка людей.

"У меня есть сомнения, что этот законопроект поддержит парламент. В парламенте сидит большое количество людей, которое как барометр меряет настроения общества. Особенно это касается мажоритарщиков. И все понимают, что это не просто непопулярный закон, а закон, который приведет к многократному падению достатка людей", - подчеркнул нардеп.

По его мнению, закон также не разрешает ряд существующих проблем в этом вопросе.

"Это не уменьшит количество авто на еврономерах, но создаст определенные неудобства для их собственников. Но здесь другой вопрос. Украина должна определиться, как легализировать уже ввезенные автомобили, выработать формулу, которая удовлетворяла бы наших людей. Где-то около миллиона украинцев ездит на машинах с иностранными номерами", - пояснил Мосийчук.

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