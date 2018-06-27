власть Президента США Дональда Трампа и лично Дональд Трамп считают вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержки реформ, введенных правительством, одним из самых важных. Об этом сказал заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает со ссылкой на Правительственный Портал.

Встреча состоялась накануне Второй конференции по вопросам реформ, в рамках рабочего визита Гройсмана в Королевство Дания.



"Мы уделяем большое внимание вашей стране. Администрация Президента Трампа считает поддержку Украины на пути к процветанию важным вопросом", - сказал Салливан.



Во время разговора стороны, в частности, коснулись вопросов инвестиционного сотрудничества и энергетического сотрудничества в контексте противодействия строительству газопровода "Северный поток-2" и обеспечения устойчивого транзита топлива мощностями украинской ГТС.



"Мы партнеры, мы готовы говорить и принимать решения в интересах Украины и наших международных партнеров", - отметил Гройсман.



Как сообщал США сняли введенные администрацией предыдущего президента запрет на предоставление Грузии и Украине военной помощи и помогают государствам улучшить их оборонительные возможности.





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