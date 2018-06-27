власть Президента США Дональда Трампа и лично Дональд Трамп
считают вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержки
реформ, введенных правительством, одним из самых важных. Об этом
сказал заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан во
время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом,
передает со ссылкой на Правительственный Портал.
Встреча состоялась накануне Второй конференции по вопросам
реформ, в рамках рабочего визита Гройсмана в Королевство
Дания.
"Мы уделяем большое внимание вашей стране. Администрация Президента
Трампа считает поддержку Украины на пути к процветанию важным
вопросом", - сказал Салливан.
Во время разговора стороны, в частности, коснулись вопросов
инвестиционного сотрудничества и энергетического сотрудничества в
контексте противодействия строительству газопровода "Северный
поток-2" и обеспечения устойчивого транзита топлива мощностями
украинской ГТС.
"Мы партнеры, мы готовы говорить и принимать решения в интересах
Украины и наших международных партнеров", - отметил Гройсман.
Как сообщал США сняли введенные администрацией предыдущего
президента запрет на предоставление Грузии и Украине военной помощи
и помогают государствам улучшить их оборонительные
возможности.
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