Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может сказать, повлияют ли озвученные на конференции ОБСЕ детали по делу политзаключенного Олега Сенцова на вопрос о его помиловании. 26 июня неизвестный мужчина в военной форме в ходе конференции, посвященной проблеме свободы слова в Украине, сообщил, что перевозил на своем автомобиле "один из тех предметов", из-за которых Сенцова обвинили в терроризме. Песков: Сенцов осужден по довольно тяжкой статье, его вина признана судом Фото: kremlin.ru 26 июня мужчина в военной форме заявил в Киеве в ходе конференции ОБСЕ, посвященной проблеме свободы слова в Украине, что перевозил на своем автомобиле "один из тех предметов", из-за которых украинского режиссера Олега Сенцова в России обвинили в терроризме.На вопрос, смогут ли всплывшие детали повлиять на решение о помиловании Сенцова, Песков ответил, что не может сказать.По его словам, "есть определенная процедура помилования, Сенцов осужден по довольно тяжкой статье, его вина признана судом, а эти нюансы – это не вопрос Кремля".Мужчина на конференции ОБСЕ сказал, что сделал свое заявление, так как хочет, чтобы "спецслужбы наконец выявили тех предателей, которые слили эту информацию и подставили Олега"."Понимаете, двадцатка, которую он получил, – это практически смертный приговор. То есть тот масштаб знаний, который он имеет, он как раз и является подтверждением вот этих двадцати лет, которые ему дали. Он муляет…своими знаниями как Киеву, так и другим товарищам", – отметил он.По данным "Страны", на конференции ОБСЕ выступал мужчина, который в Facebook зарегистрирован как Ivan Sirko. На его странице много фото с людьми в военной форме. Последний пост опубликован 25 июня – он разместил фото с экс-спикером Минобороны по вопросам АТО, пресс-секретарем ГПУ Андреем Лысенко, которого назвал "давним товарищем". На странице также есть много записей в поддержку Сенцова. К одной из них он прикрепил фото с сестрой режиссера Натальей Каплан на акции в Киеве.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. В этот же день Песков заявил, что письмо Ягланда не может служить основанием для помилования украинского режиссера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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