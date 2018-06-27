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Песков заявил, что новые нюансы по делу Сенцова – это не вопрос Кремля
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27.06.2018 15:56
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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может сказать, повлияют
ли озвученные на конференции ОБСЕ детали по делу политзаключенного
Олега Сенцова на вопрос о его помиловании. 26 июня неизвестный
мужчина в военной форме в ходе конференции, посвященной проблеме
свободы слова в Украине, сообщил, что перевозил на своем автомобиле
"один из тех предметов", из-за которых Сенцова обвинили в
терроризме. Песков: Сенцов осужден по довольно тяжкой статье, его
вина признана судом Фото: kremlin.ru 26 июня мужчина в военной
форме заявил в Киеве в ходе конференции ОБСЕ, посвященной проблеме
свободы слова в Украине, что перевозил на своем автомобиле
"один из тех предметов", из-за которых украинского режиссера
Олега Сенцова в России обвинили в терроризме.На вопрос, смогут ли
всплывшие детали повлиять на решение о помиловании Сенцова,
Песков ответил, что не может сказать.По его словам, "есть
определенная процедура помилования, Сенцов осужден по довольно
тяжкой статье, его вина признана судом, а эти нюансы – это не
вопрос Кремля".Мужчина на конференции ОБСЕ сказал, что сделал свое
заявление, так как хочет, чтобы "спецслужбы наконец выявили тех
предателей, которые слили эту информацию и подставили
Олега"."Понимаете, двадцатка, которую он получил, – это
практически смертный приговор. То есть тот масштаб знаний, который
он имеет, он как раз и является подтверждением вот этих двадцати
лет, которые ему дали. Он муляет…своими знаниями как Киеву, так и
другим товарищам", – отметил он.По данным "Страны", на
конференции ОБСЕ выступал мужчина, который в
Facebook зарегистрирован как Ivan Sirko. На его
странице много фото с людьми в военной форме. Последний
пост опубликован 25 июня – он разместил фото с
экс-спикером Минобороны по вопросам АТО, пресс-секретарем ГПУ
Андреем Лысенко, которого назвал "давним товарищем". На странице
также есть много записей в поддержку Сенцова. К одной из них
он прикрепил фото с сестрой режиссера Натальей Каплан на
акции в Киеве.Сенцов был приговорен в РФ к 20
годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский
суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий
Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и
почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать
голодовку отказывается.26 июня генеральный секретарь Совета
Европы Турбьерн Ягланд подал официальное
прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании
Сенцова. В этот же день Песков заявил, что письмо Ягланда
не может служить основанием для помилования украинского
режиссера.
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