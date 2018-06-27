Стартовая цена конфискованных у российского "Газпрома" акций снижена

Согласно сообщению о проведении аукциона на фондовой бирже "ПФТС" 30 июля 2018, гарантийный взнос для участия в торгах составляет 94600000 грн, - сообщает "Интерфакс-Украина".

Аукционе 18 июня не состоялся из-за отсутствия заявок.

"Газпрома" и "Нафтогаза Украины" принадлежат по 40,2% акций "Газтранзита", еще 19,6% акций - турецкой Turusgas.

"Газтранзит" создано в ноябре 1997 года для реализации межправительственных соглашений между Украиной и РФ, а также между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" относительно увеличения объемов транзита российского газа в Турцию и на Балканы.

"Газтранзит" в 1999-2001 годах реализовал первую фазу проекта по наращиванию мощности магистрального газопровода - строительство компрессорной станции "Тарутино" (Одесская обл.).

Это позволило увеличить пропускную способность газопровода на 3900000000 куб м в год - до 20 млрд куб м в год.

Промышленная эксплуатация новой станции началась в мае 2001 года. В июне 2005 года между одним из лупингов и переходом через реку Дунай в районе КС "Орловка" "Газтранзит" ввел в эксплуатацию технологическую перемычку длиной 1,6 км с узлом редуцирования газа.

Реализованные мероприятия позволили увеличить пропускную способность газопровода Ананьев - Тирасполь - Измаил в 21600000000 куб м в год.

В структуре компании также главный офис, который занимает трехэтажный особняк в центре Киева, и жилой городок обслуживающего персонала КС "Тарутино" (Одесская обл).

"Газтранзит" по итогам 2017 получил чистый убыток 45516000 грн против 232 295 000 грн чистой прибыли в 2016 году. Чистый доход сократился на 46,8% - до 353 265 000 грн.

Как сообщалось, в января 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

В очередной раз 22 февраля 2017 Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда низшей инстанции о подтверждении взыскании с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около 6400000000 долларов) за счет пени за его неуплату.

Хозяйственный суд Киева 17 марта 2017 постановил взыскать 172 млрд грн из российской компании на основании судебного решения, вступившего в законную силу.