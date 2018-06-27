Президент Европейского Совета Дональд Туск направил лидерам стран-членов Евросоюза письмо и призвал готовиться к "худшим сценариям" в отношениях с США. Данное письмо было обнародовано на официальном сайте Евросовета.

Письмо было направлено в преддверии стартующего саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе с 28 по 29 июня.

Стоит отметить, что Туск в обращении вспомнил о событиях недавнего саммита G7 в Канаде. Политик подчеркнул, что наряду с важными для Евросоюза проблемами миграции и реформы еврозоны "важно помнить о геополитическом контексте после саммита G7 в Канаде".

Также было отмечено, что отношения США и ЕС находятся под огромным давлением из-за политики американского президента Дональда Трампа. Также глава Европейского совета добавил, что разногласия между ЕС и США выходят за рамки торговли.

"Я поделюсь с вами своей политической оценкой того, что происходит. Я считаю, что, надеясь на лучшее, мы должны готовить наш союз к наихудшим сценариям", - отметил Туск.

Как сообщал svodka.net, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

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