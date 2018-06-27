Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно уточнения отдельных положений (№ 8350), которым распространил льготы по уплате ввозной пошлины для некоторых товаров на период Операции Объединенных сил.

Об этом президент сообщил на своей странице в Twitter.

«Законом дополняются действующие нормы Таможенного кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной специальных средств индивидуальной защиты; нитей и тканей (материалов) для изготовления бронежилетов и шлемов; лекарственных средств и медицинских изделий на период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, которые осуществляются путем проведения операции Объединенных сил (ООС)», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о ряде товаров, которые на период проведения антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, которые осуществляются путем проведения операции Обьединенных сил (ООС) и/или введения военного положения, в соответствии с законодательством освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Речь идет о бронежилетах, которые классифицируются в товарной подкатегории 6211 43 90 00 согласно УКТ ВЭД, изготовленных в соответствии с военными стандартами или военными условиями для нужд правоохранительных органов, Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, других субъектов, которые осуществляют борьбу с терроризмом и/или участвуют в ООС.

Также речь идет о лекарственных средствах и медицинских изделиях в соответствии с подпунктом «в» пункта 193.1 статьи 193 Налогового кодекса, предназначенных для использования учреждениями здравоохранения, участниками АТО, ООС для оказания медицинской помощи физическим лицам, которые в период проведения АТО и/или ООС и/или введения военного положения в соответствии с законодательством получили ранения, контузии или иное повреждение здоровья.

Кроме того, речь идет о лекарственных средствах и медицинских изделиях без их государственной регистрации и разрешительных документов о возможности их ввоза, которые имеют такое же назначение.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира