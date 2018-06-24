В субботу, 23 июня, в Шотландии состоялась свадьба актеров из сериала "Игра престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли, сообщает kinoafisha.ua

По данным источника, на свадьбу, прошедшую в древнем шотландском замке, Кит и Роуз пригласили многочисленных коллег по сериалу, который в свое время и свел новобрачных вместе.

Официальных фотографий со свадьбы пока, но в Сети уже появились снимки свадебнного платья Роуз Лесли, которая для свадебной церемонии выбрала элегантное платье с длинными рукавами оттенка слоновой кости с кружевом и цветочными аппликациями.

Стоит отметить, что наряд актрисы дополнял букет белых роз, к алтарю актрису вел отец, Себастьян Лесли, одетый в традиционный шотландский килт.

О своей помолвке Кит Харингтон и Роуз Лесли объявили в сентябре 2017 года, причем сделали это донельзя традиционным способом - соответствующее объявление появилось на страницах британской газеты The Times. А еще в январе 2017 влюбленные купили общий дом и начали жить вместе.

Как сообщал svodka.net, на севере Шотландии прошла свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли , на которую приехали коллеги актеров по сериалу "Игра Престолов" Эмилия Кларк и Питер Динклэйдж.

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