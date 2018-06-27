Тариф на электроэнергию, производимую АЭС, слишком низкий. Об этом заявили атомщики на заседании Общественного совета при Минэнергоугля по вопросам работы ядерно-энергетического комплекса, передает со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Во время заседания атомщики поднимали вопрос по урегулированию проблемных вопросов работы отрасли, связанных с низким установленным тарифом на электроэнергию, вырабатываемую АЭС. Представители профсоюза атомщиков отметили, что по их подсчетам тариф на электроэнергию, производимую АЭС, должен составлять не менее 71 коп. за кВт, тогда как он установлен НКРЭКУ в размере 54 коп., что приводит к хроническому недофинансированию отрасли", - сказано в сообщении.

По словам государственного секретаря Максима Немчинова, сегодня работа Минэнергоугля направлена ​​на то, чтобы заработал рынок электрической энергии. Нужно, чтобы цена формировалась в рыночный способ.

Напомним, в январе-мае 2018 года в денежном выражении больше только электроэнергии Украина поставила в Венгрию - на 85,3 млн долларов, а только за этот период экспортировано электроэнергии на 137,2 млн долларов.

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