По данным Службы безопасности Украины, киевский бизнесмен решил отомстить двум бывшим партнерам из Херсона, с которыми находился в остром конфликте из-за денежных и имущественных споров. Предполагаемого злоумышленника задержали в Киеве Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Правоохранители установили, что коммерсант из Киева решил отомстить двум бывшим компаньонам из Херсона, с которыми он находился в остром конфликте из-за денежных и имущественных споров. Оперативники спецслужбы задокументировали, что бизнесмен через посредников обратился к представителям криминальных кругов южного региона для подбора исполнителя заказа. Он запланировал убийство одного из компаньонов, второго собирался запугать, угрожая нанесением вреда жизни и здоровью членам его семьи и уничтожением их имущества", – рассказали в СБУ.Предполагаемого злоумышленника задержали в Киеве. Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 п. 11 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2153599664870027 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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