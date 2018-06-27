По данным Службы безопасности Украины, киевский бизнесмен решил
отомстить двум бывшим партнерам из Херсона, с которыми находился в
остром конфликте из-за денежных и имущественных споров.
Предполагаемого злоумышленника задержали в Киеве Фото: Александр
Хоменко / Gordonua.com "Правоохранители установили, что коммерсант
из Киева решил отомстить двум бывшим компаньонам из Херсона, с
которыми он находился в остром конфликте из-за денежных и
имущественных споров. Оперативники спецслужбы задокументировали,
что бизнесмен через посредников обратился к представителям
криминальных кругов южного региона для подбора исполнителя заказа.
Он запланировал убийство одного из компаньонов, второго собирался
запугать, угрожая нанесением вреда жизни и здоровью членам его
семьи и уничтожением их имущества", – рассказали в
СБУ.Предполагаемого злоумышленника задержали в Киеве. Ему сообщили
о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 14
(приготовление к преступлению), ч. 2 п. 11 ст. 115 (умышленное
убийство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение
имущества) Уголовного кодекса Украины.
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