Ученые узнали, что периодическое голодание улучшает процессы энергетического обмена в организме, сообщает 24apteka .

Исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т.Х.Чана в Бостоне изучили обменные процессы в организме нематод Caenorhabditis elegans и пришли к выводу, что одна из причин старения - это нарушение функционирования митохондриальных сетей, которые отвечают за важные механизмы физиологической регуляции и энергетического обмена.

Со временем сети приходят в негодность и начинают производить свободные радикалы, отравляющие клетки и нарушающие метаболизм. Именно этот процесс и является одной из причин возникновения возрастных заболеваний.

Биологи установили, что уменьшение количества потребляемых калорий положительно сказывается на активности митохондриальных сетей и позволяет им долгое время оставаться в "хорошей форме. Таким образом, умеренное голодание замедляет возрастные изменения и увеличивает продолжительность жизни, считают ученые.

"Наши изыскания открывают новые возможности для тех, кто занят вопросом предотвращения возрастных заболеваний" - рассказала руководитель команды ученых Хезер Вейр.

По ее словам, в ближейшем будущем ученые собираються определить, насколько сильно ограничение рациона влияет на "пластичность" митохондриальных сетей у млекопитающих.

Как сообщал svodka.net, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов рекомендует потреблять не больше 400 мг кофеина в день и не превосходить дозу 200 мг за один раз.

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