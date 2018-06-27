Во время Международной конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене произошло недоразумение: ведущий, который объявлял о выступлениях спикеров на сцене, перепутал глав МИД Литвы и Латвии, передает

"Министр иностранных дел Литвы господин Ринкевичс", - заявил ведущий следующего спикера.



Выйдя на сцену, Ринкевичс не растерялся и тут же с юмором ответил: "Позвольте мне начать с того, что я скажу, что вообще-то это - Латвия".



"Нас часто путают с Линасом (министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом - ред.), и я, видимо, теперь могу выступать от имени нас обоих", - отметил министр.



Напомним, на совместной пресс-конференции участников Международной Конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом, по его требованию о приведении цены на газ в Украине до рыночного уровня.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира