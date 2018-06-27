Во время Международной конференции по вопросам украинских реформ
в Копенгагене произошло недоразумение: ведущий, который объявлял о
выступлениях спикеров на сцене, перепутал глав МИД Литвы и Латвии,
передает
"Министр иностранных дел Литвы господин Ринкевичс", - заявил
ведущий следующего спикера.
Выйдя на сцену, Ринкевичс не растерялся и тут же с юмором ответил:
"Позвольте мне начать с того, что я скажу, что вообще-то это -
Латвия".
"Нас часто путают с Линасом (министром иностранных дел Литовской
Республики Линасом Линкявичюсом - ред.), и я, видимо, теперь могу
выступать от имени нас обоих", - отметил министр.
Напомним, на совместной пресс-конференции участников Международной
Конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене
премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина
продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом, по его
требованию о приведении цены на газ в Украине до рыночного
уровня.
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