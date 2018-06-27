На строительной площадке в польском городе Вроцлав на 46-летнего рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестниц. Прибывшие на место инцидента пожарные использовали подъемный кран, чтобы освободить украинца. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полиция и прокуратура начали расследование причин трагедии Фото: EPA По данным издания, на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестниц.Прибывшие на место инцидента пожарные использовали подъемный кран, чтобы освободить украинца. Операция длилась два часа."К сожалению, 46-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм", – сообщил пресс-секретарь городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк.Полиция и прокуратура начали расследование причин падения лестницы. Работы на строительной площадке прекращены. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 4 января заявлял, что Польша за последние годы приняла 1,5 млн украинцев. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уточнил, что за два года только 88 украинцев получили в Польше статус беженцев, при этом почти 300 тыс. граждан Украины получили разрешения на работу, более 2 млн – польские визы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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