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На стройке в Польше погиб рабочий из Украины
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27.06.2018 16:12
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На строительной площадке в польском городе Вроцлав на 46-летнего
рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестниц.
Прибывшие на место инцидента пожарные использовали подъемный кран,
чтобы освободить украинца. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Полиция и прокуратура начали расследование причин
трагедии Фото: EPA По данным издания, на рабочего из Украины упали
конструктивные элементы лестниц.Прибывшие на место инцидента
пожарные использовали подъемный кран, чтобы освободить украинца.
Операция длилась два часа."К сожалению, 46-летнего мужчину не
удалось спасти, он скончался от полученных травм", – сообщил
пресс-секретарь городской комендатуры полиции Лукаш
Дутковяк.Полиция и прокуратура начали расследование причин падения
лестницы. Работы на строительной площадке
прекращены. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 4 января
заявлял, что Польша за последние годы приняла 1,5 млн
украинцев. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
уточнил, что за два года только 88 украинцев получили в
Польше статус беженцев, при этом почти 300 тыс. граждан
Украины получили разрешения на работу, более 2 млн – польские
визы.
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