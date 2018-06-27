Константинопольская православная церковь и Русская православная церковь намерены провести переговоры, по вопросу предоставления автокефалии для Украины.

Как сказано в сообщении на сайте УПЦ Московского патриархата, делегация церкви 23 июня встречалась с вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле, передает со ссылкой на .

Отмечается, что Константинопольский патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в украинском православии уже якобы окончательно согласован, а текст томоса об автокефалии Украинской церкви составлен.

"Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской церкви автокефалии должно состояться в ближайшее время или в какие-то определенные сроки. Вместо этого, архиереи Константинопольского патриархата показали готовность своей церкви присоединиться к процессу преодоления украинского церковного раскола в консультации с братскими поместными православными церквами. Для этого в ближайшее время делегация Константинопольского патриархата встретится с представителями Русской православной церкви", – заявили в УПЦ МП.

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