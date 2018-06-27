Кризис в РФ косит не только стройные ряды банков, но и предприятия, имеющие стратегическое значение, производящие вооружение и составные элементы оного. И к таковым присоединился с недавних пор Саратовский радиоприборный завод (СРЗ) который производит для нужд ВМФ РФ системы освещения надводной обстановки и целеуказания наведения оружия.

Так, в арбитражном суде Саратовской области сейчас рассматривается заявление от ООО «Теплоэлектрогенерирующая компания» о банкротстве СРЗ в связи с задолженностью 9,68 млн рублей. При этом на СРЗ еще висит иск о долге за тепло на сумму 227,45 тысячи рублей. Но и это ещё не все!

В средине следующего месяца, 16 июля должно возобновится рассмотрение претензий Министерства Обороны РФ к заводу в связи с неустойкой в размере 95,16 млн рублей!

Таким образом завод, чистая прибыль которого составляет чуть более 4 млн рублей, сейчас обложен исками на сумму более 100 млн рублей! И что отдельно примечательно, десятая часть исковых заявлений относятся к свету и отоплению, что так и мотивирует вспомнить про “перекроем газ!”

Стоит отметить, что за полгода 2018 только в вышеупомянутой Саратовской области банкротами были признаны такие оборонные предприятия как “9-й Центральный автомобильный ремонтный завод”, “Саратовский завод приборных устройств”, «Волжский дизель имени Маминых» и «РМК».

Неплохо встают с колен, я считаю!

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