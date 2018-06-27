В официальном вестнике США "Federal Register" от 18.06.2018 № 117 сообщено, что по результатам пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер, министерством торговли США было принято решение о прекращении с 12.06.2018 года мероприятий по украинскому нитрату аммония в связи с истечением срока их применения. Об этом сообщает со посиланянм на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Соответствующее решение Министерства торговли США предоставляет возможность доступу украинских производителей нитрата аммония на американский рынок.

Антидемпинговую пошлину по нитрату аммония было введено в США 12 сентября 2001 года в размере 156,29%.



Как повидомялв Евросообщество ввела таможенные тарифы на товары, стоимость экспорта которых составляет 2 миллиарда 800 тысяч евро. В этом списке - мотоциклы, джинсы, бурбон (вид виски), ореховое масло и апельсиновый сок.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира