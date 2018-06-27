|США отменили антидемпинговые пошлины на удобрения из Украины
|27.06.2018 16:19
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В официальном вестнике США "Federal Register" от 18.06.2018 № 117 сообщено, что по результатам пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер, министерством торговли США было принято решение о прекращении с 12.06.2018 года мероприятий по украинскому нитрату аммония в связи с истечением срока их применения. Об этом сообщает со посиланянм на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Соответствующее решение Министерства торговли США предоставляет возможность доступу украинских производителей нитрата аммония на американский рынок.
Антидемпинговую пошлину по нитрату аммония было введено в США 12
сентября 2001 года в размере 156,29%.