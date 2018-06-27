Украинский певец Олег Винник признался, что на написание новой песни "Пчела Майя" его вдохновили реальные люди. | Винник: Песня далась мне довольно нелегко Фото: пресс-служба Олега Винника Об этом сообщает пресс-служба Винника."Моя Пчела Майя – это пример девушки, которая очень любит цветы и украшает ими все вокруг. С одной стороны, такая фанатичная любовь выглядит забавно. Но если понаблюдать за человеком, можно отметить искреннюю улыбку на его лице. А от этой улыбки и у окружающих людей поднимается настроение. Признаться, песня далась мне довольно нелегко. Хотелось не только провести ироничную параллель, но и донести основной посыл трека. К слову, композиция родилась не на пустом месте. На ее написание вдохновили реальные люди", – рассказал певец.ВИДЕО Видео: O V / YouTube Винник дает не менее 150 сольных концертов в год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки винник пчела певец мне довольно Теги: новости