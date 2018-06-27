Украинский певец Олег Винник признался, что на написание новой
песни "Пчела Майя" его вдохновили реальные люди. | Винник:
Песня далась мне довольно нелегко Фото: пресс-служба Олега Винника
Об этом сообщает пресс-служба Винника."Моя Пчела Майя – это
пример девушки, которая очень любит цветы и украшает ими все
вокруг. С одной стороны, такая фанатичная любовь выглядит забавно.
Но если понаблюдать за человеком, можно отметить искреннюю улыбку
на его лице. А от этой улыбки и у окружающих людей поднимается
настроение. Признаться, песня далась мне довольно нелегко. Хотелось
не только провести ироничную параллель, но и донести основной посыл
трека. К слову, композиция родилась не на пустом месте. На ее
написание вдохновили реальные люди", – рассказал
певец.ВИДЕОВидео: O V / YouTube Винник
дает не менее 150 сольных концертов в год.
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