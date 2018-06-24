Но о том, что она помолвлена или собирается замуж, звезда даже слова не обмолвилась. Но внимательные поклонники заметили кольцо на безыменном пальце правой руки.

С обручальным кольцом певица была замечена на вечеринке в честь 12-летия журнала Viva. Яремчук позировала и выставляла руку, чтобы все увидели кольцо. Но никаких комментариев и кто стал ее избранником — звезда не дает.

Напомним, ранее сообщалось, что Мария Яремчук сделала себе губы.

Кроме того, была информация о том, что Мария Яремчук полетала в облоках и показала свою храбрость.

Также, писали о том, что Мария Яремчук не попала в «ВИА Гру«

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