Щодо кризи в Азовському морі (66) — РФ змінює тактику. Або відпрацьовує нову методику. Або не підвезли солярку для катерів ФСБ. Або просто знущається… Як з омбудсмена Денисової

Турецький балкер BEHCET C (IMO: 9503744, з вантажем з Маріуполя до Монфальконе) чекає дозволу на проходження Керченською протокою з 21:00 мч 23.06.18 (3,5 доби!) — фото 1,

— український суховантаж MEDNOGORSK (ENI: 42000072, MMSI: 272878200, йде з вантажем з Маріуполя до Одеси) з 08:00 мч 25.06.18 (2 доби) — фото 2,

— турецький EREN C (9344734) йде з Маріуполя до Дишкилеси (Туреччина), чекає з 16:00 мч 25.06.18.

Всього у штучній черзі 6 (шість) суден, що йдуть з вантажем з Маріуполя та Бердянська — фото 3.

Ще 3 стоять у штучній черзі на прохід до Азовського моря з Керченської протоки. З них ліванський балкер ASTORIA (IMO: 9154282), що йде до Маріуполя, чекає дозволу вже 13:00 мч 25 червня — фото 4. Такі терміни в рази перевищують звичайні.

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