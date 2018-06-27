Хакеры встроили порнографический контент в популярную компьютерную игру Super Mario Odyssey.

Речь идет о версии для портативной консоли Nintendo Switch. В онлайн-режиме игры взломщики меняют стандартные снимки в профилях пользователей на порнографические. Об этом сообщили пользователи имиджборда , передает со ссылкой на .

Для замены изображений хакеры используют приложение для разработчиков DevMenu.

В итоге вместо аватаров с фото персонажей из мира Mario пользователи могут наткнуться на непристойные снимки.

В качестве доказательства один из пользователей самостоятельно загрузил в игру несколько цензурных изображений.

"Пока мы ждем, когда Nintendo предложит улучшенный родительский контроль, я отключу онлайн-функции консоли для своего ребенка, и призываю других родителей сделать то же самое", - написал он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира