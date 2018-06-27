Наша спільнота, стрімери SPILNO.tv, за 4 роки дали понад десяток розгорнутих свідчень, передали до ГПУ терабайти відео стрімів з Майдану з 18 по 21 лютого 2014 року. У тому числі передано було відео трансляцій з отелю “Україна”, надано свідчення про підозрілих людей (“третіх осіб”), які знаходилися в отелі і могли, гіпотетично, вести вогонь по протестуючих та берутівцях.

Але що цікаво. Кожен раз, після заміни слідчого, проведення якоїсь слідчої дії тощо, наші свідчення, кудись зникали і наших активістів в ГПУ просили знову дати покази. З нуля. І знову передати відео.

Є відеореконструкція (майже посекундна) всіх подій на Майдані в дні розстрілів. В цій реконструкції левова частка наших стрімів. Ми записали спогади та свідчення. Все це є і у Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ, яке очолює Сергій Горбатюк.

Ще в літку 2014 року наші активісти заявляли, що особи з числа тітушок, наближених тоді до КМДА (зокрема, угруповування “Нарнія”) разом з комунальниками сприяли знищенню речових доказів у вигляді залишків барикад, видалення відео із приватних телефонів учасників подій, виявлення куль та гільз, спилення дерев тощо.

Ці ж тітушки брали судьба у нападі на купол SPILNO.tv в серпні 2014 року та побитті наших журналістів. Було подано відповідні заяви до поліції, ГПУ та СБУ. Більш того, нами було встановлено особи тітушок, які нападали на купол. Але розслідування так і не було проведене.

Громадські розслідувачі зібрали сотні томів письмових і відео свідчень про обставини розстрілів. Як зазначають ЗМІ, частина цих матеріалів передавалося вже за керівництва профільним департаментом самого Горбатюка.

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Сьогодні Горбатюк говорить про те, що “дякуючи титанічній роботі його департаменту направлено до суду обвинувальних актів стосовно 255 осіб. Повідомлено про підозру десь 440 особам”. І ось кульмінація – “на сьогоднішній день винесений 51 обвинувальний вирок”. Питання: а скільки дякуючи неповороткості та відсутності політичної волі самого Горбатюка втекло колишніх “берктувців”, “СБУшників”; скільки людей з оточення Януковича? Хто конкретно з керівників з МВС, СБУ, АП сидить? Не стрілочників, не тих хто підвозив “розстрільні групи”, а безпосередньо стріляв?

Сьогодні Горбатюк розповідає про те, що в нього то “не має повноважень”, то “мало слідчих”, то “керівництво ГПУ заважає”, то “АП втручається у слідство”, то ще щось.

Я пригадую як в листопаді 2017 року ми задавали запитання керівництву прокуратури та слідчим: коли ми почуємо в судах звинувачувальні акти. Ми почули від самого Горбатюка що в нього досить доказів та можливостей довести справу до кінця. І що зараз?

За увесь період роботи департаменту Горбатюка КПД там відсутній. Взагалі.

Оскільки у свій час “єврооптимісти” та професійні борці з корупцією взяли політичне шефство над Горбатюком, вони не хочуть бачити очевидну беспорадність свого підшефного. Я їх розумію. Історія з Холодницьким, який на початку отримував від антикорупціонерів схвальні оцінки, тепер став “тромбом” на шляху переможної ходи НАБУ. Ще одну невдачу можуть не зрозуміти. Але чи варто прикривати неефективну роботу департаменту?

Я не впевнений в тому, що реформування Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ, яке анансоване керівництвом прокуратури, призведе до покращення якості його роботи. Проте, гірше вже бути не може.

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