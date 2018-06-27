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Омбудсмен РФ заявила, что не будет писать Путину прошение о помиловании Сенцова
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27.06.2018 16:28
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Заключенный в российской тюрьме украинский режиссер Олег Сенцов
должен лично попросить президента РФ Владимира Путина о
помиловании, сказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
Москалькова сказала, что не знает хочет ли Сенцов, чтобы его
помиловали Фото: Татьяна Москалькова / Facebook Она отметила, что в
соответствии с российским законодательством ее прошения не будет
рассмотрено.Российский омбудсмен подчеркнула, что существует
соответствующий порядок, согласного которому Сенцов сам должен При
этом, Москалькова признала, что в случае с возвращением в Украину
внефракционного нардепа Надежды Савченко, процедура была нарушена,
так как о помиловании Путина попросили вдовы погибших.Омбудсмен
добавила, что она не знает хочет ли сам Сенцов и его родственники,
чтобы режиссера помиловали. Она не стала отвечать на вопрос
поддержала бы ли она такое прошения.Сенцов был приговорен в РФ
к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года.
Российский суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзесообщил, что
у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел
на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.26 июня
генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное
прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании
Сенцова. В этот же день спикер Кремля Дмитрий Песков заявил,
что письмо Ягланда не может служить основанием для
помилования украинского режиссера.Первый вице-спикер Верховной
Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что обратится к Путину с
просьбой немедленно помиловать Сенцова должна Москалькова.
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