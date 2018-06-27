Заключенный в российской тюрьме украинский режиссер Олег Сенцов должен лично попросить президента РФ Владимира Путина о помиловании, сказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Москалькова сказала, что не знает хочет ли Сенцов, чтобы его помиловали Фото: Татьяна Москалькова / Facebook Она отметила, что в соответствии с российским законодательством ее прошения не будет рассмотрено.Российский омбудсмен подчеркнула, что существует соответствующий порядок, согласного которому Сенцов сам должен При этом, Москалькова признала, что в случае с возвращением в Украину внефракционного нардепа Надежды Савченко, процедура была нарушена, так как о помиловании Путина попросили вдовы погибших.Омбудсмен добавила, что она не знает хочет ли сам Сенцов и его родственники, чтобы режиссера помиловали. Она не стала отвечать на вопрос поддержала бы ли она такое прошения.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.26 июня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. В этот же день спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что письмо Ягланда не может служить основанием для помилования украинского режиссера.Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что обратится к Путину с просьбой немедленно помиловать Сенцова должна Москалькова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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