В течение апреля долги по зарплатам выросли на 2,1%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает

“На 1 мая 2018 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2 млрд 473,7 млн грн, или 102,1% по сравнению с 1 апреля 2018 года”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 мая составила 1 млрд 324,9 млн грн (рост на 3,7% по сравнению с 1 апреля 2018 года).

Напомним, реальные зарплаты украинцев в мае выросли на 14,1% по сравнению с маем 2017 года. При этом, средняя номинальная заработная плата штатного работника в мае составила 8 725 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).

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