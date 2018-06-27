На подконтрольной боевикам территории Донецкой области арестовали "министра транспорта" так называемой ДНР Игорь Андриенко, сообщает со ссылкой на .

Как передает издание, Андриенко был назначен "министром транспорта" в марте 2016 года. До военного конфликта на Донбассе, в 2014 году, он занимал должность депутата одного из районных советов Донецка.

Все произошло довольно неожиданно, поскольку на среду, 27 июня, у Андриенко был запланирован выездной прием в Иловайске.

Добавим, что в феврале 2018 года был задержан "министр угля и энергетики" Эдуард Голенко. Его подозревают в хищении свыше 100 миллионов рублей. Андриенко и Голенко работали под кураторством "вице-премьера" Александра Тимофеева с позывным "Ташкент".

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