В Украине в соответствии с новыми государственными строительными нормами разрешено размещать в жилых домах встроенные и встроенно-пристроенные дошкольные учебные заведения. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

"Сейчас для комфорта людей мы в государственных строительных нормах по дошкольным учебным заведениям прописали норму, позволяющую проектировать небольшие встроенные и встроенно-пристроенные детсады на первых этажах жилых зданий, - заявил Парцхаладзе. - Сегодня, к сожалению, есть проблема, когда не хватает детских садов. Особенно в больших городах, где центральные районы уплотняются и часто не хватает места для размещения больших отдельных детских садов. Поэтому темпы жилищного строительства превышают развитие социальной инфраструктуры и нужно эту ситуацию выравнивать".

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что подобные небольшие детсады будут удобными для родителей и детей.

В Минрегионе отметили, что при размещении таких детсадов должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования по проектированию дошкольных учебных заведений, а также соответствующие нормы ГСН по жилым домам. Кроме этого, земельный участок такого учебного заведения должен быть отделен забором и зелеными насаждениями от придомовой территории жилого дома.

Организация и озеленение групповых площадок, инсоляция и освещенность помещений встроенно-пристроенного и встроенного дошкольного учреждения должны соответствовать требованиям ГСН по защите территорий и домов от шума и требованиям Санитарного регламента для дошкольных учебных заведений, утвержденного Минздравом.

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