|В Индии автобус попал в ДТП: есть жертвы
|27.06.2018 16:43
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По меньшей мере шесть человек погибли в результате лобового столкновения автобуса и внедорожника в среду в штате Западная Бенгалия на востоке Индии. Об этом сообщает со ссылкой на Синьхуа.
Авария произошла близко от Маришды в округе Восточный Миднапур, примерно в 150 км от административного центра штата города Калькутта.
"Внедорожник, в котором находились шесть человек, сегодня утром столкнулся с автобусом, двигавшимся навстречу. Пять человек погибли на месте, один скончался от травм по пути в больницу", -- заявил представитель местной полиции Индраджит Басу.
Несколько пассажиров автобуса также получили легкие травмы. Они были доставлены в близлежащий медицинский центр.
Источник в правоохранительных органах заявил, что начато
расследование инцидента. Полиция разыскивает водителя автобуса,
который бежал с места происшествия.