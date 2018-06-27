В Полтавской области полиция разыскивает отдельно опасного преступника, который сбежал из зала Миргородского районного суда. В полиции сообщили, что преступник может иметь при себе оружие. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Разыскиваемый – 40-летний Суржан Виталий Александрович Фото: pl.npu.gov.ua "По предварительной информации, осужденный может передвигаться на автомобиле марки Audi А6 серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы полиции, разыскиваемый – 40-летний Суржан Виталий Александрович, которого осудили за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.В Полтавской области ввели в действие оперативный план. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки области полтавской может при иметь Теги: происшествия