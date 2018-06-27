В Полтавской области полиция разыскивает отдельно опасного
преступника, который сбежал из зала Миргородского районного суда. В
полиции сообщили, что преступник может иметь при себе оружие. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Разыскиваемый –
40-летний Суржан Виталий Александрович Фото: pl.npu.gov.ua "По
предварительной информации, осужденный может передвигаться на
автомобиле марки Audi А6 серебристого цвета (кузов универсал) на
номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие", –
говорится в сообщении.По данным пресс-службы полиции,
разыскиваемый – 40-летний Суржан Виталий Александрович,
которого осудили за совершение преступлений, предусмотренных ст.
257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение
транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) УК
Украины.В Полтавской области ввели в действие оперативный
план.
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