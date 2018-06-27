В мае платежный баланс сведен с профицитом на уровне 266 млн долларов, передает со ссылкой на сообщение НБУ.

"В мае платежный баланс сведен с профицитом на уровне 266 млн долл. В то же время, из-за выплаты в пользу МВФ, международные резервы на начало июня сократились на 1,6% до 18,2 млрд долл., что покрывает 3,2 месяца будущего импорта", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в январе-мае недостаток текущего счета расширился до 415 млн долл. (с 308 млн долл. за подобный период прошлого года).

Объемы экспорта товаров в мае составили 3,6 млрд долл., что на 13,2% больше, чем в прошлом году. В целом за пять месяцев 2018 экспорт товаров вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,8 млрд долл.

Объемы импорта товаров в мае составили 4,6 млрд долл. По сравнению с маем прошлого года импорт увеличился на 15,5% вследствие высоких цен на энергоносители и устойчивого роста внутреннего спроса. Всего за январь-май импорт товаров вырос на 14,3% год к году и составил 21,1 млрд долл.

Чистый приток капитала по финансовому счету в мае составил 307 млн ​​долл. (в мае прошлого года - 339 млн долл.), и был обеспечен частным сектором (как банками, так и реальным сектором). В то же время, на фоне осуществления государством платежей по погашению гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов и погашений по займам, чистый отток по операциям государственного сектора составил 113 млн долл.

Поступление прямых иностранных инвестиций остались на уровне предыдущих месяцев (150 млн долл.), однако более половины от их общего объема было направлено к банковскому сектору в результате операций по переоформлению долга в уставный капитал.

За январь-май 2018 года чистые поступления ПИИ составили 719 млн долл.

Всего, за январь-май 2018 года чистый приток средств по финансовому счету составил 701 млн долл.

Напомним, по результатам января-мая 2018 года дефицит государственного бюджета составляет 9,2 миллиарда гривен.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира