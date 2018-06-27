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В Минздраве сообщили, что, по оценочным данным, в Украине насчитывается 346 тыс. инъекционных наркоманов
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27.06.2018 16:51
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Большинство инъекционных наркоманов – это молодые люди
трудоспособного возраста, отметила начальник сектора заместительной
и поддерживающей терапии государственного учреждения "Центр
общественного здоровья Минздрава Украины" Ирина Иванчук. Иванчук
рассказала о "существенном изменении наркосцены" Фото: pixabay.com
"На сегодняшний день, по оценочным данным, в Украине насчитывается
346 тыс. лиц, употребляющих наркотические вещества инъекционно. Это
опиоиды или стимуляторы. Большинство лиц – это молодые люди
трудоспособного возраста, часть которых имеет уже синдром
зависимости от этих веществ, которые они употребляют. В то же время
мы понимаем, что в последние годы в Украине происходит существенное
изменение наркосцены, появляются новые психоактивные вещества с
различными путями употребления этих веществ. Какое оценочное
количество лиц, употребляющих другим, кроме инъекционного, путем
наркотические вещества, пока неизвестно", – отметила она.Иванчук
добавила, что речь идет о большом количестве людей.По
данным Управления ООН по наркотикам и преступности, количество
людей, употребляющих наркотики минимум один раз в год, в 2016 году
составляло приблизительно 275 млн человек, что равняется примерно
5,6% мирового населения в возрасте от 15 до 64 лет.
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