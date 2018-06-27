Большинство инъекционных наркоманов – это молодые люди трудоспособного возраста, отметила начальник сектора заместительной и поддерживающей терапии государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Ирина Иванчук. Иванчук рассказала о "существенном изменении наркосцены" Фото: pixabay.com "На сегодняшний день, по оценочным данным, в Украине насчитывается 346 тыс. лиц, употребляющих наркотические вещества инъекционно. Это опиоиды или стимуляторы. Большинство лиц – это молодые люди трудоспособного возраста, часть которых имеет уже синдром зависимости от этих веществ, которые они употребляют. В то же время мы понимаем, что в последние годы в Украине происходит существенное изменение наркосцены, появляются новые психоактивные вещества с различными путями употребления этих веществ. Какое оценочное количество лиц, употребляющих другим, кроме инъекционного, путем наркотические вещества, пока неизвестно", – отметила она.Иванчук добавила, что речь идет о большом количестве людей.По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, количество людей, употребляющих наркотики минимум один раз в год, в 2016 году составляло приблизительно 275 млн человек, что равняется примерно 5,6% мирового населения в возрасте от 15 до 64 лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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