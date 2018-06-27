Российские власти регулярно отчитываются о повышении уровня жизни на полуострове, только крымчане почему-то этих «улучшений» не замечают.

А вот низкие зарплаты и пенсии на фоне постоянно растущих цен в совокупности с деградирующей медициной и экологией теперь стали визитной карточкой полуострова.

Смертность vs рождаемость

Аннексия Крыма спровоцировала резкий рост смертности и сокращение рождаемости. Так, на протяжении 2014-17 годов в Крыму и Севастополе умерли 137,7 тыс. человек. При этом рождаемость в на полуострове за четыре года снизилась на 14%, а в Севастополе – на 9%. В целом же коэффициент естественной убыли населения в «российском» Крыму более чем в два раза превышает показатели во времена до аннексии.

Однако российские власти не страдают по этому поводу, переселяя на полуостров россиян. Для них даже деградирующий Крым является раем в сравнении с теми условиями, где они проживали до переезда.

Пенсионное обеспечение

Число пенсионеров в Крыму за 4 года выросло почти на 8%, а в Севастополе – на 16%, что подтверждает тезис об активном переселении российских пенсионеров в приморский город.

Средний размер пенсии в Севастополе в 2017 года составлял 13,2 тыс рублей (5,4 тыс. грн), а в Крыму – порядка 12 тыс. рублей (4,9 тыс грн). Но это только лишь средний показатель между минимальной пенсией в 8400 рублей (3500 грн) и максимальной – в 100 тыс. рублей (41600 грн).

За три года средняя пенсия в Крыму выросла только на 8% в противовес росту цен на продукты и коммунальные тарифы на 211%. В результате коммуналка за однокомнатную квартиру в Севастополе превысила 4 тыс. рублей (1600 грн) в минувшем году. Но это не предел – рост цен на бензин спровоцирует дальнейшее подорожание товаров, а тарифы на воду, свет и газ продолжают свой рост. К тому же, с июля севастопольцев ожидает очередной неприятный сюрприз – теперь в их платежки включили содержание подъездов, лифтов и дворов. Поэтому севастопольским бабушкам придется еще туже затянуть пояса, хотя затягивать их уже некуда.

Мечты крымских пенсионеров о безбедной старости, навеянные сказками российских политиков, так и не стали реальностью, следовательно, как и абсолютное большинство российских пенсионеров, они думают только о том, как дотянуть до следующей пенсии.

Доходы крымчан

Зарплаты жителей полуострова росли чуть лучше, чем пенсии – за три года средняя номинальная зарплата выросла на 15-20%, сегодня она составляет в Крыму 26,3 тыс. рублей (10,8 тыс. грн), а в Севастополе – 27,4 тыс. рублей (11,2 тыс грн). Но «средняя температура по палате» – это отнюдь не тот инструмент, с помощью которого можно оценить реальные доходы жителей полуострова. Например, средняя зарплата в кожевенной промышленности даже не дотягивает до прожиточного минимума, составляя 7404 рубля (3036 грн). А вот уровень зарплат в финансовой сфере превышает 50 тыс. рублей (21 тыс. грн). В итоге и получается вполне привлекательная сумма средней зарплаты.

Однако реальная жизнь оперирует совсем иными цифрами. Например, при озвученной средней зарплате в 43 тыс. рублей (17,6 тыс. грн) для врачей, реальные доходы медиков гораздо ниже. Не помогают тут ни ночные дежурства, ни даже полторы-две ставки.

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Например, врач севастопольской «скорой помощи» зарабатывает не более 23 тыс. рублей в месяц (9,6 тыс. грн). «Мотаемся почти без заезда на подстанцию. Оклад у меня 15,3 тыс. руб, с надбавками едва до 23 дотягивает. А те коллеги, у которых есть категория за стаж, получают больше на несчастную тысячу рублей», – рассказаламедик. Ее коллега, врач-травматолог зарабатывает 33 тыс. рублей (13,5 тыс. грн), из них 23 тысячи в травмпункте и еще 10 – за прием в поликлинике. «А пациентов в сутки по количеству иногда доходит до 70. Переломы, сотрясения, открытые травмы, гной – стоишь в этом по пояс», – делится он.

В итоге в Севастополе 7,4% всех сотрудников получают зарплату в пределах 7-10 тыс. рублей (3-4 тыс. грн), 35% зарабатывают от 10 до 21 тыс. рублей (4-8 тыс. грн), а 24% – от 21 до 30 тыс. рублей (8-12 тыс. грн). То есть, более 40% горожан имеют доходы до 20 тыс. рублей, что явно не дотягивает до размера средней зарплаты. Низкие доходы стали одной из причин резкого оттока кадров – в минувшем году из обрабатывающей промышленности и торгово-ресторанной сферы уволилось более 20% сотрудников.

Зарплаты свыше 50 тысяч рублей характерны для очень незначительной категории горожан – прежде только, военных и чиновников, которые приезжают на полуостров из России.

Расходы крымчан

Львиная доля трат крымчан – это расходы на питание (46,2% в общей структуре расходов). Но даже этих денег не хватает на нормальное питание: с 2013 года калорийность в Крыму снизилась на 622 ккал – с 3185 до 2563 ккал. Эта норма, согласно рекомендациям, подходит для женщин 18-40 лет, не занятых физическим трудом. Для мужчин, работающих на производстве, необходима калорийность в 2600-2800 ккал и выше.Покупка промышленных товаров занимает 32% в бюджете крымчан. 21% уходит на оплату услуг, между которых почти 50% – это коммунальные платежи.

При этом приобретение товаров длительного пользования не могутсебе позволить почти половина крымских домохозяйств (47%). В 2016 году таких было 55%. Число крымчан, которым все по карману, за три года упало в 2 раза и составляет лишь 1% населения.

Сфера образования полуострова переживает существенные трансформации – число детей дошкольного и школьного возраста возросло за счет приезжих, а вот мест в детских садах и школах больше не стало.

Образование

За четыре года в Крыму количество детских дошкольных учреждений сократилось на 14%, в то время как количество дошкольников продолжает расти, а очередь в детские сады полуострова уже превысила 60 тыс. малышей.

В Севастополе число дошкольных детских учреждений сократилось на 4%, а количество детей в них выросло на 20% – до 17,4 тыс.

Поэтому устроить ребенка в детский сад – это серьезный квест для родителей, который проходят далеко не все. Со школами немного легче, но здесь детей ожидают перегруженные классы и учителя, которые вынуждены работать на полторы-две ставки, чтобы прокормить свою семью. О качестве уроков в таких классах можно только догадываться.

Медицина

Крымская медицина с «приходом» россиян оказалась в крайне сложном положении: медучреждения закрываются, врачи увольняются, а кривая смертности ползет вверх.

По уровню обеспечения медиками населения Крым так и не смог достичь уровня 2013 года, когда на 10000 жителей приходилось 46,1 медик в Крыму и 50,2 – в Севастополе. На сегодняшний день эти цифры составляют 44,1 и 47,1 соответственно. И это несмотря на максимальные усилия, которые прилагают российские власти, заманивая к себе большими «подъемными» российских медиков.

Острый недостаток врачей вынужден признать и министр российского правительства Крыма Александр Голенко. По его словам, крымской медицине не хватает 700 ставок врачей, особенно узкопрофильных специалистов. «У нас около 700 врачей не хватает, а только около 900 ставок. Но врачи у нас работают не на ставку, а в основном перерабатывают – из-за отсутствия докторов, причем есть такие специальности, где врачей единицы. Например, эндокринологи. Практически во всех поликлиниках лишь один эндокринолог, а в некоторых их нет вообще», – пожаловался недавно чиновник.

Не лучше обстоит дело и с медицинскими учреждениями: их количество в Крыму сократилось за четыре года на 26%, а в Севастополе – на 41%. Правда, в городе-герое наконец-то смогли увеличить число коек в стационарах на 229 единиц, хотя численность населения за это время выросла на 50 тысяч человек.

Экология

Единственная сфера, где темпы роста зашкаливают – это выбросы отравляющих веществ. Здесь россияне вне конкуренции. Особенно преуспели они в отношении Севастополя, где за четыре года общий уровень загрязнения окружающей среды вырос почти в 4 раза. Но по отдельным выбросам город явно бьет все «рекорды»: концентрация диоксида азота выросла в 4 раза, метана – в 7 раз, а сажи – в 420 раз. Очевидно, что не последнюю роль в ухудшении экологической ситуации в городе играет российский Черноморский флот, загрязняя не только акваторию, но городской воздух.

В целом по Крыму объем вредных выбросов вырос почти на треть, что диссонирует с курортным статусом полуострова. Но, учитывая, что Крым теперь стал курортом исключительно для россиян, для них такая загазованность не представляет проблемы – в российском Челябинске с экологией еще хуже. Поэтому на загрязненные мазутом пляжи больше реагируют сами крымчане, чем гости из России.

Погружение в российскую действительность все больше разочаровывает крымчан – близко Россия оказалась не такой уж богатой, какой виделась «из Украины». А те проблемы, которые она принесла с собой на полуостров, вряд ли стоят прибавки к средней зарплате в $100 в сравнении с иногда до аннексии.

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