|Дуда: санкции против России необходимо сохранить
|27.06.2018 16:58
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В своем выступлении после разговоров с президентом Латвии Раймондасом Вейонисом польский глава Анджей Дуда сказал, что оба политика поддерживают идею продолжения диалога с Россией. Об этом сообщает со ссылкой на "Польское радио".
"Мы вовсе не есть сторонниками того, чтобы Россию изолировать",
- заверил польский президент.
"Мы считаем, что он должен остаться на этом же уровне и также считаем, что санкции должны быть сохранены, и мы, непременно, будем против любых действий, которые должны вести к какой-то перезагрузке в отношениях с Россией", - заявил президент Польши А. Дуда.
"Сначала Россия должна проявить добрую волю, показать, что она
хочет присоединиться к серьезному разговору на тему установления
мира и успокоения сиутации, поскольку, к сожалению, сегодня она
является агрессором и это - факты", - сказал польский
президент.