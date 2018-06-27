|
Омбудсмен Ямало-Ненецкого округа заявил, что Сенцов прекрасно выглядит
|
27.06.2018 16:59
|
По мнению уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком
автономном округе Анатолия Сака, арестант в российской тюрьме
украинский режиссер Олег Сенцов не планирует прекращать голодовку.
Сенцов объявил голодовку 14 мая Скриншот: Грани.Ру / YouTube Он
добавил, что у Сенцова нет жалоб, "общается спокойно, ходит по
палате. Никого не ждет".Омбудсмен отметил, что не спрашивал у
режиссера собирается ли он прекращать голодовку, но выразил мнение,
что не планирует так как выглядит прекрасно.Сак сообщил, что в
ближайшее время политзаключенного должна посетить двоюродная
сестра.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат
политзаключенного Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы
с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм,
но прекращать голодовку отказывается.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира