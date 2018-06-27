По мнению уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолия Сака, арестант в российской тюрьме украинский режиссер Олег Сенцов не планирует прекращать голодовку. Сенцов объявил голодовку 14 мая Скриншот: Грани.Ру / YouTube Он добавил, что у Сенцова нет жалоб, "общается спокойно, ходит по палате. Никого не ждет".Омбудсмен отметил, что не спрашивал у режиссера собирается ли он прекращать голодовку, но выразил мнение, что не планирует так как выглядит прекрасно.Сак сообщил, что в ближайшее время политзаключенного должна посетить двоюродная сестра.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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