Известная американская супермодель Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии для журнала Vogue, сообщает Корреспондент .

По данным источника, съемки проходили в элитном пятизвездочном отеле Esencia, расположенном в городе Кспу-Ха в Мексике. На снимках знаменитость позирует в нарядах от Chanel и Michael Cors, а также в украшениях от Bulgari

Стоит отметить, что новые снимки украсят мексиканскую версию журнала.

Автором фотосессии выступил знаменитый фотограф Крис Еоллс.

Как сообщал svodka.net ранее, одна из самых популярных моделей современной индустрии моды Джиджи Хадид украсила обложку июльского номера австралийского Vogue. Известно, что 23-летняя американская супермодель приняла участие в съемках новой модной фотосессии, автором которой выступил известный итальянский фешн-фотограф Джампаоло Сгура.

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