Москва и Вашингтон достигли договоренности о времени и месте саммита Россия — США, в рамках которого планируется провести встречу с участием президентов двух стран.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

Более подробная информация о предстоящих переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будет обнародована 28 июня.

По словам Ушакова, встреча займет несколько часов и начнется с беседы тет-а-тет. Президенты уделят особое внимание таким темам, как двусторонние отношения, урегулирование конфликта в Сирии и разоружение. Также стороны могут принять некое совместное заявление.

Договоренность о проведении саммита была достигнута в ходе визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона 27 июня. В российской столице посланник Белого дома встретился с главой МИД РФСергеем Лавровым, а также с президентом Путиным.

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