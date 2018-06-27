Россия и США утвердили место встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник В.Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров президента РФ с советником президента США Джоном Болтоном, передает со ссылкой на ТАСС.

“До встречи (Болтона с Путиным — ред.) были проведены закрытые контакты, в ходе которых согласовывались параметры и возможность такой встречи (Трампа и Путина — ред.)”, — сказал Ушаков.

По его словам, “выбрано очень удобное место и для нас, и для американской стороны”.

“Это третья сторона”, — уточнил представитель Кремля.

Как рассказал Ушаков, саммит вероятно займет несколько часов. Президенты, скорее только, встретятся в середине дня. Состоится беседа тет-а-тет и совместная пресс-конференция.

Подробности грядущего саммита будут объявлены в четверг, 28 июня.

Как сообщал , издание Politico ранее сообщило, что местом возможной встречи лидеров США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина могут стать Хельсинки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира