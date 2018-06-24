Наблюдаю и слушаю, как российские родители общаются со своими детьми. Тихо охреневаю..

Когда ты на итальянском пляже, между итальянцев, там в воздухе разлита любовь.

Amore, amore, amore.. Так итальянские родители называют своих детей. И маленьких, и совсем больших. Их обожают, холят, лелеют.. Причём, папы часто ещё более нежные и трепетные родители. И, купаясь в этой безусловной любви, дети напитываются ею, наполняют ею каждую клеточку своего тела. А потом вырастают и начинают сами транслировать эту накопленную любовь. Семье, друзьям, любимым, мирозданию. И создают самые красивые в мире вещи. И ведут самый желанный образ жизни. Жизни, наполненной большими и маленькими удовольствиями, особым умением смаковать эту жизнь, проживать её ярко, вкусно, как-то легкомысленно и обязательно красиво и с любовью..

Российский ребёнок с детства вынужден занимать круговую оборону. Крики, затрещины, вечное раздражение и недовольство взрослых..

Из сегодняшнего. На пляже..

дитя интересуется у отца, где мама.

— Ты совсем дурак, да?! Ты дебил?! Я те писят раз уже сказал, что она переодевается!! Я сколько раз ещё должен тебе повторить?! Тирада минут на пять. С унижением и злостью. Вместо того, чтобы улыбнуться и дать ребёнку нормальный ответ, потратив на него две секунды.

Мальчишка вжимает голову в плечи.

Явление мамы. На лице недовольство (кажется, приклеилось туда навечно).

Мама, а что там в воде такое? (море сегодня принесло водоросли)

Мама кривит лицо и отмахивается как от назойливой мухи. Отстань от меня! Идёт в воду делать селфи, не глядя на ребёнка..

И так со всех сторон..

Ты куда полезла?

Заткнись уже!

Ты больной? Ты меня достал!!

Иди сюда, я сказал!

Я тебе сейчас по жопе надаю!!

Ты у меня сейчас получишь!.

Лежу на полотенце у кромки воды. По мне ползает довольный Лео. Целую его щёчки, животик, пяточки. Целует меня в ответ. Всё лицо покрывает поцелуями. Хочу зарыться в него и не слышать этого кошмара. Мне тошно..

Уроды, вы живёте в нелюбви! Вы зачем-то встречаетесь, женитесь, рожаете детей. Вы едете на курорт. Вокруг вас сказка и рай. Но вы не способны ни почувствовать этого, ни взять себе кусочек этого рая, ни напитаться этой красотой, ни расслабиться, ни убрать с лица эту вечно недовольную гримасу. Чмокнуть в щёчку жену. Просто так. Обнять ребёнка и сказать ему ласковое словечко. Улыбнуться. Расслабиться. Перестать горячиться и быть в вечном напряжении. Вы не способны любить. Ваши дети живут в нелюбви. А потом их детям достаётся эта нелюбовь. Вечный замкнутый круг. Вы выбираете путина и дерьмовую жизнь, потому что вас никогда не любили и не научили любить…

Простите. Накопилось

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