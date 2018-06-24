Премьер-министра Канады Джастина Трюдо власти оштрафовали за две пары солнечных очков, которые он не задекларировал.

Как говорится в сюжете , аксессуары еще летом прошлого года подарил ему глава одной из канадских провинций. А стоят очки от $300 до $500.

По законам североамериканской страны, про все подарки дороже двух сотен долларов следует сообщать властям.

Пресс-секретарь Трюдо пояснила, что все произошло из-за административной ошибки, но комиссар по этике все равно выписала Трюдо штраф в 100 долларов – за нарушение закона о конфликте интересов.

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