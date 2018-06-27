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Путин договорился с помощником Трампа о месте и дате встречи с президентом США
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27.06.2018 17:07
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О дате и месте встречи президента РФ Владимира Путина с
американским президентом Дональдом Трампом в Кремле пообещали
сообщить позже. Ранее Трамп заявлял, что может встретиться с
Путиным в июле Фото: EPA "Достигнута договоренность о встрече
Путина и Трампа; время и место проведения саммита будет
объявлено позднее", – говорится в сообщении.7 июля 2017
года Трамп и Путин встретились впервые, это
произошло на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры
продолжались 2 часа 20 минут вместо запланированных
35 минут. Тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал,
что между президентами была "позитивная химия". Результатом
переговоров стало, в частности, согласование режима
прекращения огня на юго-западе Сирии, а
также договоренность создать постоянный канал общения по
вопросам урегулирования конфликта в Украине.5 ноября 2017
года Трамп заявлял, что ожидает встречи с Путиным в
рамках своего турне по странам Азии, но 10 ноября спикер
администрации президента США Сара Сандерс сообщила,
что встречи не будет, так как произошла нестыковка в
расписании.10 ноября лидеры США и России встретились и кратко
пообщались на саммите Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества. Они стояли рядом во время церемонии
фотографирования в национальных костюмах. Когда Трамп подошел,
главы государств обменялись рукопожатиями и несколькими фразами.1
июня источники The Wall Street Journal сообщили, что в Белом
доме готовят встречу Трампа с Путиным, однако президент США
сосредоточен на переговорах с северокорейским лидером Ким Чен
Ыном.7 июня издание The Wall Street Journal со ссылкой на
источник в Европейском союзе сообщило, что Путин во время визита в
Австрию просил канцлера страны Себастьяна
Курца посодействовать в организации встречи с Трампом.15 июня
Трамп заявлял, что может встретиться с Путиным в июле, но
даты и места встречи не называл. Газета The Washington Post
сообщала, что встреча может пройти во время саммита НАТО.21
июня британское издание The Times сообщало, что встреча Трампа
с Путиным может пройти в Вене до саммита НАТО (11–12 июля) и
визита Трампа в Великобританию (13 июля) или после. По мнению
собеседников издания, встреча перед саммитом могла бы вызвать
"смятение и тревогу" и стала бы "очень негативным"
событием.Австрийская пресса предполагала, что саммит
США – Россия пройдет в Вене 15 июля.26
июня Politico со ссылкой на источник сообщило, что
столица Финляндии рассматривается в качестве возможного места
встречи Путина и Трампа. В канцелярии финского президента Саули
Нийнисте заявили, что Финляндия готова предложить свои услуги
по проведению на ее территории встречи американского и российского
лидеров.
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