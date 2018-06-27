По словам Татьяны Москальковой, закон не позволяет ей этого сделать

По словам Москальковой, согласно законодательству такая просьба не рассматривать, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа" , - сказала Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос о возможности написания ею прошения о помиловании Олега Сенцова, как о том просит, в частности, ее украинскаяий коллега Людмила Денисова.

По словам Москальковой, она имеет свою позицию относительно возможности помилования Сенцова.

"Я никогда не говорила, что у меня нет позиции. Есть определенный порядок, который предусматривает обращение частного лица, ее волеизъявления о помиловании" , - сказала российская омбудсмен.

В то же время она призналась, что в случае с возвращением на родину украинской военной, депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, процедура была нарушена, поскольку о помиловании главу государства попросили вдовы погибших.

"Я пока ничего не знаю о волеизъявлении родственников, самого Сенцова, хочет ли он этого" , - сказала Москалькова.

Омбудсмен ответила молчанием на вопрос, поддержала ли бы она прошение о помиловании, если бы оно поступило от Сенцова или кого-нибудь, и предложила обратиться с последующим вопросом.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании . Однако Сенцов, по словам его адвоката, не планирует обращаться к президенту РФ с просьбой о помиловании .