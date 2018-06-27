|Омбудсмен РФ не планирует писать за Сенцова прошение о помиловании
|27.06.2018 17:07
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По словам Татьяны Москальковой, закон не позволяет ей этого сделатьУполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявляет, что не будет писать президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании голодающего в колонии украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет.
Фото: tass.ru
По словам Москальковой, согласно законодательству такая просьба не рассматривать, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа", - сказала Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос о возможности написания ею прошения о помиловании Олега Сенцова, как о том просит, в частности, ее украинскаяий коллега Людмила Денисова.
По словам Москальковой, она имеет свою позицию относительно возможности помилования Сенцова.
"Я никогда не говорила, что у меня нет позиции. Есть определенный порядок, который предусматривает обращение частного лица, ее волеизъявления о помиловании", - сказала российская омбудсмен.
В то же время она призналась, что в случае с возвращением на родину украинской военной, депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, процедура была нарушена, поскольку о помиловании главу государства попросили вдовы погибших.
"Я пока ничего не знаю о волеизъявлении родственников, самого Сенцова, хочет ли он этого", - сказала Москалькова.
Омбудсмен ответила молчанием на вопрос, поддержала ли бы она прошение о помиловании, если бы оно поступило от Сенцова или кого-нибудь, и предложила обратиться с последующим вопросом.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании. Однако Сенцов, по словам его адвоката, не планирует обращаться к президенту РФ с просьбой о помиловании.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера. Однако у президента РФ заявили, что письмо Ягланда не может служить основанием для помилования Сенцова.