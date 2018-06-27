Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не будет просить президента Владимира Путина о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, пишет Интерфакс-Украина .

По словам российского омбудсмена, она не может направить Путину прошение о помиловании из-за закона, который не позволяет ей этого делать.

"Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа", - заявила Москалькова.

Она также подчеркнула, что не знает, хотят ли родственники и сам Сенцов, чтобы его помиловали.

"Я никогда не говорила, что у меня нет позиции. Есть определенный порядок, который предусматривает обращение частного человека, его волеизъявление о помиловании. Я пока ничего не знаю о волеизъявлении родственников, самого Сенцова, хочет ли он этого", - заявила омбудсмен РФ.

Как сообщал svodka.net ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сложности с посещением омбудсменами России Татьяной Москальковой и Украины Людмилой Денисовой заключенных связаны "с дефицитом доверия сторон и затягиванием согласований" .

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