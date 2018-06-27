Украина и обсудили механизмы поддержки институциональной способности Верховной рады Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента, передает со ссылкой на .

Так, глава провел встречу с сопредседателями комиссии по демократическому партнерству Палаты представителей Конгресса Питером Роскамом и Дэвидом Прайсом. Парубий поблагодарил конгрессменов за то, что они стали соавторами и разработали резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Спикер выразил надежду, что эта резолюция будет принята Конгрессом в этом году.

"Также стороны обсудили механизмы поддержки институциональной способности Верховной рады в свете совместного меморандума между Верховной радой Украины и Конгрессом Соединенных Штатов Америки", - сказано в сообщении.

Механизмы поддержки институциональной способности парламента предусматривают, в частности, привлечение экспертов из для обработки и выработки рекомендаций по важным реформам повестки дня украинского парламента.

В прошлом году Украина и подписали меморандум о сотрудничестве между парламентами стран. "В Вашингтоне со спикером Палаты представителей Конгресса Полом Райаном подписали меморандум о сотрудничестве между парламентами Украины и . Этот документ направлен на стратегическое партнерство и расширение двустороннего взаимодействия между парламентом в политической, экономической, гуманитарной, культурной сфере и сфере безопасности", - отмечал Парубий.

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