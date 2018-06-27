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Мужчина, говоривший на конференции ОБСЕ о Сенцове, – не городской сумасшедший. Это спланированная провокация – правозащитница Печончик
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27.06.2018 17:14
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Инцидент с мужчиной в военной форме на конференции ОБСЕ в Киеве
свидетельствует о том, что мощная кампания в поддержку украинского
режиссера Олега Сенцова бьет по Кремлю, заявила в комментарии
изданию "ГОРДОН" глава правления Центра информации о правах
человека Татьяна Печончик. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Печончик: Фейки рассчитаны на людей, не желающих
докопаться до правды Фото: Тетяна Печончик / Facebook "Вчера в
Киеве проходила международная конференция ОБСЕ по свободе слова. В
ее рамках мы организовали мероприятие в поддержку Олега
Сенцова – говорили о ситуации, в которой он сейчас находится,
и обсуждали пути его возможного освобождения. Вход был свободный,
следовательно любой человек мог прийти и выступить. Собственно,
один из присутствующих в военной форме, который вел себя очень
агрессивно, пытался сорвать мероприятие. Выхватив микрофон, он
начал нести поток какой-то несуразицы. После выступления этот
человек просто убежал из зала. Я думаю, мало кто вообще
действительно его воспринял. Однако в тот же день издание "Страна"
сделало сразу две новости про это выступление", – отметила
Печончик.Она считает, что этот инцидент – спланированная
провокация."Сегодня эта информация распространяется уже в
российских пропагандистских СМИ. Мне это говорит о том, что
мужчина, говоривший на конференции ОБСЕ о Сенцове, – не
городской сумасшедший. Это спланированная провокация. То есть это
был вброс против Олега, чтобы посеять сомнения в том, что он
преследуется по политическим мотивам. Но для нас главное
оружие – это правда. Поэтому мы показывали фрагменты фильма,
который показывает дело Сенцова в разных аспектах. А фейки
рассчитаны на людей, не желающих докопаться до правды", –
подчеркнула правозащитница.По ее словам, Москва
пытается дискредитировать Сенцова."Этот случай свидетельствует
о том, что мощная кампания в поддержку Сенцова бьет по Кремлю.
Поэтому подобными фейками они хотят дискредитировать Олега и других
политзаключенных. Свидетелями того, что вчера произошло, стали
иностранные граждане и представители украинских
организаций", – резюмировала Печончик.По данным "Страны",
на конференции ОБСЕ выступал мужчина, который в
Facebook зарегистрирован как Ivan Sirko. На его
странице много фото с людьми в военной форме. Последний
пост опубликован 25 июня – он разместил фото с
экс-спикером Минобороны по вопросам АТО, пресс-секретарем ГПУ
Андреем Лысенко, которого назвал "давним товарищем". На странице
также есть много записей в поддержку Сенцова. К одной из них
он прикрепил фото с сестрой режиссера Натальей Каплан на
акции в Киеве.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые нюансы
по делу Сенцова – это не вопрос Кремля.Сенцов был
приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа
2015 года. Российский суд признал его виновным в создании
в Крыму террористического сообщества и руководстве им,
покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном
хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух
террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов
своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил
бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат
политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у
Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на
13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.26
июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд
подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о
помиловании Сенцова. В этот же день Песков заявил,
что письмо Ягланда не может служить основанием для
помилования украинского режиссера.
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