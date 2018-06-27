Инцидент с мужчиной в военной форме на конференции ОБСЕ в Киеве свидетельствует о том, что мощная кампания в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова бьет по Кремлю, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Печончик: Фейки рассчитаны на людей, не желающих докопаться до правды Фото: Тетяна Печончик / Facebook "Вчера в Киеве проходила международная конференция ОБСЕ по свободе слова. В ее рамках мы организовали мероприятие в поддержку Олега Сенцова – говорили о ситуации, в которой он сейчас находится, и обсуждали пути его возможного освобождения. Вход был свободный, следовательно любой человек мог прийти и выступить. Собственно, один из присутствующих в военной форме, который вел себя очень агрессивно, пытался сорвать мероприятие. Выхватив микрофон, он начал нести поток какой-то несуразицы. После выступления этот человек просто убежал из зала. Я думаю, мало кто вообще действительно его воспринял. Однако в тот же день издание "Страна" сделало сразу две новости про это выступление", – отметила Печончик.Она считает, что этот инцидент – спланированная провокация."Сегодня эта информация распространяется уже в российских пропагандистских СМИ. Мне это говорит о том, что мужчина, говоривший на конференции ОБСЕ о Сенцове, – не городской сумасшедший. Это спланированная провокация. То есть это был вброс против Олега, чтобы посеять сомнения в том, что он преследуется по политическим мотивам. Но для нас главное оружие – это правда. Поэтому мы показывали фрагменты фильма, который показывает дело Сенцова в разных аспектах. А фейки рассчитаны на людей, не желающих докопаться до правды", – подчеркнула правозащитница.По ее словам, Москва пытается дискредитировать Сенцова."Этот случай свидетельствует о том, что мощная кампания в поддержку Сенцова бьет по Кремлю. Поэтому подобными фейками они хотят дискредитировать Олега и других политзаключенных. Свидетелями того, что вчера произошло, стали иностранные граждане и представители украинских организаций", – резюмировала Печончик.По данным "Страны", на конференции ОБСЕ выступал мужчина, который в Facebook зарегистрирован как Ivan Sirko. На его странице много фото с людьми в военной форме. Последний пост опубликован 25 июня – он разместил фото с экс-спикером Минобороны по вопросам АТО, пресс-секретарем ГПУ Андреем Лысенко, которого назвал "давним товарищем". На странице также есть много записей в поддержку Сенцова. К одной из них он прикрепил фото с сестрой режиссера Натальей Каплан на акции в Киеве.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые нюансы по делу Сенцова – это не вопрос Кремля.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. В этот же день Песков заявил, что письмо Ягланда не может служить основанием для помилования украинского режиссера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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