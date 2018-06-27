Агентство не выявило значительных нарушений

Как отмечают в НАПК, некоторые проверенные декларации содержат нарушения, однако "они незначительны и не влекут за собой административную или уголовную ответственность" .

Кроме того, Агентство начало полную проверку декларации за 2016 год, представленной первым заместителем начальника Черноморской объединенной государственной налоговой инспекции ГУ ГФС в Одесской области Наприенко Мариной Викторовной из-за возможного отражения в ней недостоверных сведений.

Также НАПК продолжило срок полной проверки электронной деклараций, поданных депутатом Прилуцкого районного совета Михаилом Андриевским за 2017 год и главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений Фонда государственного имущества Украины Виталием Трубаровым за 2016 год.