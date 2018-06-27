|НАПК проверило декларации Супрун, Ревы и Филатова
|27.06.2018 17:15
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Агентство не выявило значительных нарушенийНациональное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) утвердило результаты проверок электронных деклараций министра социальной политики Андрея Ревы, исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун и заместителя главы Администрации президента Украины Алексея Филатова.
Фото:i.lb.ua
Как отмечают в НАПК, некоторые проверенные декларации содержат нарушения, однако "они незначительны и не влекут за собой административную или уголовную ответственность".
Кроме того, Агентство начало полную проверку декларации за 2016 год, представленной первым заместителем начальника Черноморской объединенной государственной налоговой инспекции ГУ ГФС в Одесской области Наприенко Мариной Викторовной из-за возможного отражения в ней недостоверных сведений.
Также НАПК продолжило срок полной проверки электронной деклараций, поданных депутатом Прилуцкого районного совета Михаилом Андриевским за 2017 год и главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений Фонда государственного имущества Украины Виталием Трубаровым за 2016 год.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) продлило срок проверки декларации Петра Порошенко и некоторых государственных чиновников за 2015-2017 годы.