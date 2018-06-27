В Сингапуре на одной из станций метро произошла драка между двумя мужчинами за свободный писуар в общественном туалете, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что участие в драке, кроме двух главных участников конфликта, приняли также сопровождавшие их друзья. Позже борьба начавшаяся в туалете, переместилась на улицу.

По данным источнка, чтобы остановить противостояние, потребовалась помощь трех полицейских, которые в итоге арестовали зачинщиков за нарушение общественного порядка.

Кроме этого, какое наказание за нарушение общественного порядка понесут учасники инцидента, не поделившие очередь к одному свободному писуару пока неизвесно.

Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 10 мая, в Киеве сотрудник правоохранительных органов получил открытую черепно-мозговую травму после того, как сделал замечание молодому человеку за нарушение правил дорожного движения.

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