Вулкан Симмоэ на юго-западном японском острове Кюсю в среду начал извергаться. Об этом сообщает со ссылкой на Синьхуа.

По данным Японского метеорологического агентства, извержение вулкана, расположенного на границе префектур Кагосима и Миядзаки, началось в 15:34 по местному времени. Столб дыма и пепла был выброшен из кратера на высоту 2200 метров.

Японское метеорологическое агентство продолжает сохранять 3-й уровень опасности из пяти возможных. Специалисты предупредили местных жителей не приближаться к вулкану.

Как сообщают местные власти, сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.



Как сообщал , сильный взрыв в кратере вулкана Килауэа на острове Гавайи, входящем в состав одноименного американского штата в Тихом океане, спровоцировал в понедельник землетрясение магнитудой 5,2.

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