|В Японии начал извергаться вулкан Симмоэ
|27.06.2018 17:21
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Вулкан Симмоэ на юго-западном японском острове Кюсю в среду начал извергаться. Об этом сообщает со ссылкой на Синьхуа.
По данным Японского метеорологического агентства, извержение вулкана, расположенного на границе префектур Кагосима и Миядзаки, началось в 15:34 по местному времени. Столб дыма и пепла был выброшен из кратера на высоту 2200 метров.
Японское метеорологическое агентство продолжает сохранять 3-й уровень опасности из пяти возможных. Специалисты предупредили местных жителей не приближаться к вулкану.
Как сообщают местные власти, сведений о жертвах и разрушениях
пока не поступало.