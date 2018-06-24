В Польше на данный момент работает один миллион украинцев. При этом лишь 300 тысяч человек зарегистрированы в пенсионной системе. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время видеоконференции, пишет со ссылкой на .

"Официально в Польше на сегодняшний день работает миллион украинцев. Но застрахованы в ООС (общеобязательное государственное социальное страхование), т.е. в пенсионной системе, только 300 тысяч", - заявил министр.

Рева уточнил, что в процесс миграции заложена большая проблема. Люди отправляются в Польшу будто в командировку, однако получив там согласие на работу, в Украине его увольняют, а там он не регистрируется.

"Поскольку он там страховые взносы не платит, то страховой стаж ему не идет. Если возвращается в Украину - он ни там не имеет права на пенсию, ни тут", - резюмирует он.

В Украине же наблюдается нехватка специалистов. В первую очередь, сообщает Рева, чувствуется недостаток квалифицированных кадров. При продолжении тенденции выезда за границу, вскоре будет наблюдаться нехватка кадров, даже неквалифицированных.

Министр утверждает, что в процесс сезонной трудовой миграции втянуто около 7 миллионов украинцев. Постоянно при этом за рубежом работает 3,2 млн человек.

"Потому сегодня зарплата растет. За прошлый год номинальная зарплата выросла на 37%, реальная - на 19%. За первые пять месяцев [этого года] номинальная зарплата выросла на 31%, а реальная - на 11%", - подытожил министр.

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