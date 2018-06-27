|Тина Кароль без макияжа восхитила поклонников
|27.06.2018 17:22
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Украинская певица появлялась перед своими фанатами в разных занятие, но без косметики ее увидишь нечасто.
На фан-странице Тины Кароль в выложили снимки, где звезда позирует без яркого макияжа и грима. Скорее только, на лице артистки есть минимальное количество косметики, однако это едва заметно, передает .
Поклонники Тины написали десятки восторженных комментариев: "Естественность в моде! Вы прекрасная", "Глубина, простота, нежность, красота", "Настоящая! Роскошная и мудрая ... Это сейчас редкость".
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