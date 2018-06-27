Работа Киева с МВФ не возобновится, пока украинский парламент не отменит правку об апелляции в законе об антикоррупционном суде, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, внефракционный народный депутат Борислав Береза. Береза: Нужно учитывать, что именно американцы имеют наибольшее влияние на МВФ Фото: Олег Федонюк / Facebook "Госдеп дипломатическим языком объяснил, что не хочет быть переговорщиком между Украиной и МВФ, однако ждет отмены этой поправки. Если перевести это на человеческий язык, то можно услышать: денег от МВФ не будет до тех пор, пока в законе об антикоррупционном суде не отменят правку об апелляции. И нужно учитывать, что именно американцы имеют наибольшее влияние на МВФ. То есть работа с Фондом не возобновится, пока мы не отменим данную правку. Она нивелировала всю пользу – МВФ, по сути, говорит: мол, вы аферисты, протянувшие правку, о которой даже не говорили", – отметил нардеп.По его мнению, правку об апелляции изначально не нужно было вносить в текст законопроекта."Правка об апелляции может быть отменена. Другое дело, что не нужно было ее протягивать в законопроект. По старой традиции. Теперь порядок действий такой: подается соответствующий законопроект и отменяется эта правка. Но это не так быстро – внести изменения получится только в сентябре. Конечно, можно всю процедуру проделать за один день, но это уже будет нарушение регламента. То есть из-за правки об апелляции в законе об антикоррупционном суде переговоры с МВФ могут затянуться до сентября", – резюмировал Береза.7 июня Верховная Рада приняла закон "О Высшем антикоррупционном суде". 11 июня его подписал президент Украины Петр Порошенко.13 июня, после публикации закона в официальной прессе, Центр противодействия коррупции заявил, что в документе появилась норма, которая не зачитывалась в Раде и не обсуждалась в профильном комитете. Согласно ей, апелляции по делам Национального антикоррупционного бюро Украины, которые уже поступили в суды, будут рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в антикоррупционном суде.НАБУ пояснило, что указанная правка может нивелировать работу детективов бюро за последние три года.В комитете Рады по вопросам правовой политики и правосудия заверили, что уточнение об апелляции прошло все стадии согласования. Согласно коммюнике, это была рекомендация экспертов Венецианской комиссии. В последней заверили, что не имеют отношения к норме.14 июня в парламенте зарегистрировали законопроект №8473 об отмене правки.18 июня спикер парламента Андрей Парубий допустил внесение изменений в закон.26 июня и.о. заместителя помощника государственного секретаря США Джорган Эндрюс, возглавляющий офис по делам Восточной Европы Госдепартамента, заявил, что Соединенные Штаты настаивают на изменениях к закону об антикоррупционном суде Украины в части поправки об апелляции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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