|
Борислав Береза: Из-за правки об апелляции в законе об антикоррупционном суде переговоры с МВФ могут затянуться до сентября
|
27.06.2018 17:22
|
Работа Киева с МВФ не возобновится, пока украинский парламент не
отменит правку об апелляции в законе об антикоррупционном суде,
сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель председателя
комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и
противодействия коррупции, внефракционный народный депутат Борислав
Береза. Береза: Нужно учитывать, что именно американцы имеют
наибольшее влияние на МВФ Фото: Олег Федонюк / Facebook "Госдеп
дипломатическим языком объяснил, что не хочет быть переговорщиком
между Украиной и МВФ, однако ждет отмены этой поправки. Если
перевести это на человеческий язык, то можно услышать: денег от МВФ
не будет до тех пор, пока в законе об антикоррупционном суде не
отменят правку об апелляции. И нужно учитывать, что именно
американцы имеют наибольшее влияние на МВФ. То есть работа с Фондом
не возобновится, пока мы не отменим данную правку. Она нивелировала
всю пользу – МВФ, по сути, говорит: мол, вы аферисты,
протянувшие правку, о которой даже не говорили", – отметил
нардеп.По его мнению, правку об апелляции изначально не нужно было
вносить в текст законопроекта."Правка об апелляции может быть
отменена. Другое дело, что не нужно было ее протягивать в
законопроект. По старой традиции. Теперь порядок действий такой:
подается соответствующий законопроект и отменяется эта правка. Но
это не так быстро – внести изменения получится только в
сентябре. Конечно, можно всю процедуру проделать за один день, но
это уже будет нарушение регламента. То есть из-за правки об
апелляции в законе об антикоррупционном суде переговоры с МВФ могут
затянуться до сентября", – резюмировал Береза.7 июня Верховная
Рада приняла закон "О Высшем антикоррупционном суде". 11
июня его подписал президент Украины Петр Порошенко.13 июня,
после публикации закона в официальной прессе, Центр
противодействия коррупции заявил, что в документе появилась норма,
которая не зачитывалась в Раде и не обсуждалась в профильном
комитете. Согласно ей, апелляции по делам Национального
антикоррупционного бюро Украины, которые уже поступили в суды,
будут рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в
антикоррупционном суде.НАБУ пояснило, что указанная
правка может нивелировать работу детективов бюро за
последние три года.В комитете Рады по вопросам правовой политики и
правосудия заверили, что уточнение об апелляции прошло все
стадии согласования. Согласно коммюнике, это была рекомендация
экспертов Венецианской комиссии. В последней заверили, что не
имеют отношения к норме.14 июня в парламенте зарегистрировали
законопроект №8473 об отмене правки.18 июня спикер
парламента Андрей Парубий допустил внесение изменений в
закон.26 июня и.о. заместителя помощника государственного секретаря
США Джорган Эндрюс, возглавляющий офис по делам Восточной Европы
Госдепартамента, заявил, что Соединенные Штаты настаивают на
изменениях к закону об антикоррупционном суде Украины в части
поправки об апелляции.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира