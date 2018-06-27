Владельцам обещают компенсировать убытки

Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

"Сейчас мы должны безотлагательно принимать меры по локализации вспышки, и сделать это нужно в течение трех-четырех дней, чтобы не дать болезни распространиться дальше. В связи с объявленным в Измаиле карантином предусматривается уничтожение всех свиней в городе бескровным методом с последующей утилизацией тушек путем сжигания на Некрасовском полигоне" , - заявил Абрамченко.

По его словам, всем владельцам компенсируют убытки, а также будет запрещено собственноручное уничтожение свиней в частных домохозяйствах.

Из-за карантина реализация в городе мясной продукции будет происходить исключительно на основании документов, подтверждающих изготовление мяса не в карантинной зоне. Также установят мониторинг цен на мясо в местных супермаркетах и ​​рынках для предотвращения их необоснованного роста. В городе будут действовать специальные карантинные посты Нацполиции и Нацгвардии с целью недопущения вывоза и ввоза свиней.