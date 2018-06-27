|В Измаиле из-за африканской чумы должны уничтожить всех свиней
|27.06.2018 17:22
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Владельцам обещают компенсировать убыткиВ городе Измаил Одесской области объявили карантин из-за заражения свиней африканской чумой.
Фото: gettyimages.com
Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.
"Сейчас мы должны безотлагательно принимать меры по локализации вспышки, и сделать это нужно в течение трех-четырех дней, чтобы не дать болезни распространиться дальше. В связи с объявленным в Измаиле карантином предусматривается уничтожение всех свиней в городе бескровным методом с последующей утилизацией тушек путем сжигания на Некрасовском полигоне", - заявил Абрамченко.
По его словам, всем владельцам компенсируют убытки, а также будет запрещено собственноручное уничтожение свиней в частных домохозяйствах.
Из-за карантина реализация в городе мясной продукции будет происходить исключительно на основании документов, подтверждающих изготовление мяса не в карантинной зоне. Также установят мониторинг цен на мясо в местных супермаркетах и рынках для предотвращения их необоснованного роста. В городе будут действовать специальные карантинные посты Нацполиции и Нацгвардии с целью недопущения вывоза и ввоза свиней.
Напомним, в декабре 2017 года вспышку африканской чумы обнаружили в Киевской области.