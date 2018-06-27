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Силы ООС уничтожили очередную боевую машину оккупантов
27.06.2018 17:23
Силы ООС уничтожили очередную боевую машину оккупантов

Украинские бойцы уничтожили боевую машину оккупантов. Отмечается, что это был переделанный грузовой автомобиль.

Об этом на странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

Ранее украинские военные уничтожили две БМП противника на Донбассе.

«Одна машина уничтожена полностью, вторая надолго выведена из строя. И все это произошло ночью. Корректировали огонь через мощный тепловизор», — говорится в сообщении волонтера Юрия Мысягина в Facebook.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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