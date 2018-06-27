|Силы ООС уничтожили очередную боевую машину оккупантов
|27.06.2018 17:23
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Украинские бойцы уничтожили боевую машину оккупантов. Отмечается, что это был переделанный грузовой автомобиль.
Об этом на странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.
Ранее украинские военные уничтожили две БМП противника на Донбассе.
«Одна машина уничтожена полностью, вторая надолго выведена из строя. И все это произошло ночью. Корректировали огонь через мощный тепловизор», — говорится в сообщении волонтера Юрия Мысягина в Facebook.
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