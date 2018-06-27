Силы ООС уничтожили очередную боевую машину оккупантов



Украинские бойцы уничтожили боевую машину оккупантов. Отмечается, что это был переделанный грузовой автомобиль. Об этом на странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин. Ранее украинские военные уничтожили две БМП противника на Донбассе. «Одна машина уничтожена полностью, вторая надолго выведена из строя. И все это произошло ночью. Корректировали огонь через мощный тепловизор», — говорится в сообщении волонтера Юрия Мысягина в Facebook. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



обозрение уничтожили оккупантов это машину боевую Теги: аналитика