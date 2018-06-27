В Донецкой области в результате обстрела боевиками города Зализное, ранены двое жителей. Об этом сообщила пресс-службе полиции Донецкой области, передает

"Известно, что боевики открыли минометный огонь по населенному пункту сегодня около 16:00. Пострадавшие находились в это время во дворе дома по улице Каспийской. У мужчины - ранения руки, женщине осколком травмированы спину. В доме напротив поврежден забор", - говорится в сообщении

Мужчину 1951 года и женщину 1958 года доставляют в больницу. На месте работают следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции и военные.

Напомним, незаконные вооруженные формирования в течение текущих суток совершили 9 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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